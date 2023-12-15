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Güncel
İHA 15.12.2023 16:47

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri hastaları ziyaret etti

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek çiçek verdi.

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri hastaları ziyaret etti

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Manevi Destek Biriminin Çevreme Duyarlıyım Projesi çerçevesinde yatan hastalara yaptığı ziyarette hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek karanfil verdi.

Öğrencilerin hasta ziyareti ile ilgili açıklama yapan Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya; "Öğrencilere farkındalık kazandırmak adına hastanemiz Manevi Destek Birimi Çevreme Duyarlıyım projesi kapsamında öğrencilerle birlikte hastanemizde yatan hastaları ziyaret ederek sohbet etme imkanı buldular. Yapılan ziyaretten son derece memnun kalan hastalarımız öğrencilerimize teşekkür ettiler. Bu projeden dolayı Manevi Destek Birimine teşekkür ederim" dedi.

Manevi Destek Birimi Uzmanı Fatih Çınar ise; "Öğrencilerimize bir farkındalık oluşturmak için hastane ziyareti kapsamında manevi değerleri çocuklarımıza yerinde hasta ziyareti şeklinde öğretmek için buradayız. İnşallah öğrencilerimizin yetiştirilmesinde bu hastane ziyaretlerimizin bir bilinç oluşturmasını temenni ediyoruz. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk onlarda çok memnun kaldılar onların memnuniyetini görünce biz de çok memnun olduk. Hepsine acil şifalar diliyoruz" dedi.

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