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Güncel
AA 15.12.2023 16:07

Eskişehir'de 11 ayda 2 bin 386 kişi sigarayı bırakmak için merkezlere başvurdu

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, yaklaşık 11 aylık süreçte kentteki 5 sigara bıraktırma polikliniğine 2 bin 386 başvuru yapıldığını bildirdi.

Eskişehir'de 11 ayda 2 bin 386 kişi sigarayı bırakmak için merkezlere başvurdu

Bildirici, yaptığı yazılı açıklamada, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında sigara bıraktırma polikliniklerinin hizmete sunulduğunu hatırlattı.

Eskişehir'de 5 sigara bıraktırma polikliniğinin bulunduğunu belirten Bildirici, şöyle devam etti:

"Bu poliklinikler Eskişehir Şehir Hastanesi, Odunpazarı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Tepebaşı 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda yer alıyor. Ayrıca, Günyüzü Şehit Melih Özcan İlçe Hastanesi'nde de sigara bıraktırma polikliniği açılması planlanıyor. Sigara bıraktırma polikliniklerinde ilk görüşmelerde hikaye alma ve sağlık kontrolleri yapılıyor. 20 yılı aşkın süredir sigara içen ve şikayetleri olan bireylerde göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve psikiyatri birimlerinde sağlık kontrolleri yapılarak tedaviye başlanıyor."

Bildirici, tütün ve tütün ürünlerinin "nikotin bağımlılığı" adı altında değerlendirildiğine değinerek, bu bağımlılığın diğer illegal maddelerden çok daha güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Nikotin bağımlılığı tedavi sürecinin fiziksel, psikolojik ve davranışsal bağımlılık unsurlarını içeren zorlu bir süreç olduğunu aktaran Bildirici, şunları kaydetti:

"Tedavi aşamasında ilk 3 ayda yoksunluk belirtilerinin yoğun yaşandığı dönemlerde hastaların daha rahat bir süreç geçirmelerini sağlamak amacıyla ilaç tedavileri uygulanıyor. Tedavi sürecinin yüzde 25'ini ilaç tedavisi, geri kalan yüzde 75'lik kısmı kararlılık, irade ve davranış değişikliğiyle mümkün. Bir yıllık süreçte tütün ürünü kullanmamak ile sigarayı bırakmak eş değer. Eskişehir'de 1 Ocak-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşen ilk muayene sayısı 1337, toplam başvuru sayısı 2 bin 386. Bırakma oranı ise yüzde 22,97 civarında. Sigarayı bırakmak sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak anlamına geliyor. Toplum bu önemli konuda duyarlı olmalıdır."

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