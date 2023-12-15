Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 dolma tabanca, altıpatlar tabanca, Osmanlı dönemine ait tüfek, 3 kılıç, kama, 2 sini, 2 sikke, mermer parça, Osmanlı Türkçesi ibareler yazılı olan 6 belge ve eski dönemlere ait ölçüm aleti parçası bulundu.

Gözaltına alınan ve antikacılık yaptığı öğrenilen sürücü H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.