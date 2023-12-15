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Güncel
AA 15.12.2023 17:10

Kastamonu'da siyez buğdayı ekimine başlandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde siyez buğdayının ekimine başlandı.

Kastamonu'da siyez buğdayı ekimine başlandı

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayı, İhsangazi ilçesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda ekiliyor.

Siyez buğdayının tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillenmişti.

Ekim ve kasım aylarının ilk haftalarında gerçekleştirilen siyez ekimi, bu ayların kurak geçmesi nedeniyle aralık ayında yapılmaya başlandı.

Çiftçi Halil Çakal, hava şartlarının kurak gitmesinin ekimi aksattığını belirterek, "Yağış bekledik ama bu sene istediğimiz ekim koşullarına hava müsaade etmedi. Şu an ekimi gerçekleştiriyoruz. Kalan arazilerin ekiminin de 10 gün içerisinde tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.

Geleneksel yöntemlerle de ekim yaptıklarını anlatan Çakal, "Çok arazi olduğu için çoğu zaman ekimde makine desteğine başvursak da genellikle tohumu elle saçıyoruz, daha organik oluyor. Tarlada da sadece organik gübre kullanıyoruz" diye konuştu.

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