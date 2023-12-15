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Güncel
AA 15.12.2023 17:26

Batman’da 90 hastaya diş bakım tedavisi

Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Şifa Bakım Merkezinde 90 hastaya yönelik ortak bir uygulama gerçekleştirdi.

Batman’da 90 hastaya diş bakım tedavisi
[Fotograf: İHA]

Düzenlenen programa katılamayan hastaların düzenli diş muayenelerinin sağlanması amacıyla oluşturulan bu etkinlik ile diş çekimi, diş temizliği, dolgu, kanal tedavisi ve protez gibi tedaviler gerçekleştirildi.

Hastane yetkilileri, özellikle hastaların diş sağlığına ulaşmada yaşadıkları zorlukları gidermeye yönelik bu programın sağlık sorunlarını azalttığını vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Semih Canpolat, hastaların özel sebeplerden dolayı hastaneye ulaşamama durumlarını dikkate alarak başlatılan programın, hastaların diş sağlığına yönelik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını belirtti. 

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