Kütahya'da yeni evlenen çift, düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti

Göncek köyü imamı Mustafa Ö. idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat A.'in kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Mustafa ile eşi Havva Nur Ö.'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer araç sürücüsü Fuat A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden çiftin, Tavşanlı ilçesine bağlı Yataklı köyünde yapılan kendi düğünlerinden döndükleri öğrenildi.