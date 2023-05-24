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Güncel
AA 24.05.2023 13:34

Kütahya’da yaralı sansar yavrusu tedaviye alındı

Kütahya’da yaralı bulunan sansar yavrusunun tedavisine başlandı.

Kütahya’da yaralı sansar yavrusu tedaviye alındı

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne boş arazide yaralanmış bir hayvanın olduğunu bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye giderek yaralı hayvanın sansar yavrusu olduğunu belirledi.

Ekipler, sansar yavrusunu Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü. Muayenesi ve ilk müdahalesi yapılan yavru, veterinerler tarafından tedavi edildi.

Sansar, tedavisinin takibi ve rehabilitasyon için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderildi.

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