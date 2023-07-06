Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirip sattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

İçinde şüphelilerin bulunduğu otomobili kent merkezinde durduran ekipler, narkotik köpeği "Thor" ile yaptıkları aramada, araç koltuğunun altında gizlenmiş123 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Araçtaki M.Ö, I.A, Ü.A. ve A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.