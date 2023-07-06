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Güncel
AA 06.07.2023 16:11

Sakarya'da haziran ayında hakkında arama kararı bulunan 253 kişi yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay yapılan devriyelerde aranması olan 253 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sakarya'da haziran ayında hakkında arama kararı bulunan 253 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, haziran ayı içinde düzenlenen 7 bin 28 asayiş devriye faaliyetinde, çeşitli suçlardan aranan 253 kişi yakalandı, 19 tabanca, 9 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 4 kesici ve delici alet ile 166 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce tarafından 54 olaya müdahale edildi.

Bu kapsamda 2 kilo 836 gram kubar esrar, 8 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 473 gram bonzai, 1 kilo 763 gram kenevir, 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi, yakalanan 74 kişiden 5'i tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarında ise sosyal medya üzerinden yapılan suç içerikli paylaşımlara yönelik 17 kişi tespit edildi, ayrıca 45 yasadışı bahis, 6 fishing (oltalama), 7 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi.

Kentteki karayollarında Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan 4 bin 94 uygulamada kontrol edilen 75 bin 71 araçtan 430'u trafikten men edildi. 2 bin 652 işlemde toplam 3 milyon 785 bin 92 lira ceza yazıldı.

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