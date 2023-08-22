Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.08.2023 17:36

Kütahya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Nurten E'nin kullandığı otomobil, Aslanapa - Çavdarhisar kara yolu Yalnız Saray Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Nurten E. ile eşi Ergin, oğlu Oğuz Kaan ve kızı Zeynep Ebrar, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Kütahya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da bir kişinin soluk borusuna kaçan 2 implant çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
Danimarka Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı
18:06
Mısır alım fiyatı açıklandı
18:23
TEKNOFEST Roket Yarışması’nda Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar’dan gençlere tam destek
17:51
Bakan Ersoy devlet tiyatrolarında sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı
17:40
Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişinin katılması hedefleniyor
17:33
Fransa'da sıcaklar nedeniyle 19 bölgede kırmızı alarm ilan edildi
Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı
Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı
FOTO FOKUS
Suyla serinlemeye çalışan ayı fotokapana takıldı
Suyla serinlemeye çalışan ayı fotokapana takıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ