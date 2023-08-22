Elazığ'da art arda meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İstasyon Kavşağında M.K. idaresindeki otomobil önünde seyir halindeki 2 otomobile çarptı.

Kazada araçlara bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpmasıyla ortaya çıkan tepkime sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada hafif yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.