Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da tek katlı ahşap ev yandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ahşap ev yandı.
Domurköy'de Kadriye Kardaş'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinleri hortumlarla su tutarak alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.
İhbar üzerine gelen Çukurca ile Domaniç belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık bir saatte söndürdü.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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