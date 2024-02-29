Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.02.2024 14:43

Kütahya'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari zanlı yakalandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 25 Şubat'ta Haydarlar köyünde cami önünde tartıştığı Süleyman Uyumaz'a tüfekle ateş ederek kaçan Ali B'nin, kent merkezine gelme ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan takip sonucu zanlıyı Yunusemre Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Zanlının, 3 gün boyunca ormanlık alanda saklandığı, daha sonra yürüyerek il merkezine geldiği belirlendi. Olayda kullanılan pompalı tüfek ise bir çiftlik yakınlarında bulundu.

Bu arada şüphelinin yaralama suçlarından hüküm giydiği, 2 ay önce Tavşanlı'daki açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyerek firari duruma düştüğü öğrenildi.

Haydarlar köyünde 25 Şubat'ta Ali B, henüz belirlenemeyen nedenle cami önünde tartıştığı Süleyman Uyumaz'a pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Yaralanan Uyumaz, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ETİKETLER
Kütahya
Sıradaki Haber
Düzce'de çiftçiler, zararlılarla mücadele ve tarımsal destekler hakkında bilgilendirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
İstanbul Boğazı tek yönlü gemi trafiğine açıldı
15:00
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail suçludur, soykırımcıdır
15:00
Bankaların kredi hacmi 12,2 trilyon lira oldu
14:56
Bakan Göktaş: Kadınları daha çok başarı hikayeleriyle görmek istiyoruz
14:37
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
15:03
Antalya'da oltaya köpek balığı takıldı
Adıyaman'daki "yüzen adalar"ın kıyıya vurmaması için proje hazırlandı
Adıyaman'daki "yüzen adalar"ın kıyıya vurmaması için proje hazırlandı
FOTO FOKUS
Yüksekova'nın çehresi değişti
Yüksekova'nın çehresi değişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ