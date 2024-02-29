Kütahya'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren firari zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 25 Şubat'ta Haydarlar köyünde cami önünde tartıştığı Süleyman Uyumaz'a tüfekle ateş ederek kaçan Ali B'nin, kent merkezine gelme ihtimali üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan takip sonucu zanlıyı Yunusemre Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Zanlının, 3 gün boyunca ormanlık alanda saklandığı, daha sonra yürüyerek il merkezine geldiği belirlendi. Olayda kullanılan pompalı tüfek ise bir çiftlik yakınlarında bulundu.

Bu arada şüphelinin yaralama suçlarından hüküm giydiği, 2 ay önce Tavşanlı'daki açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyerek firari duruma düştüğü öğrenildi.

Haydarlar köyünde 25 Şubat'ta Ali B, henüz belirlenemeyen nedenle cami önünde tartıştığı Süleyman Uyumaz'a pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Yaralanan Uyumaz, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.