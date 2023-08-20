Kütahya'da polis operasyonlarında aranan 32 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, yağma, hırsızlık, yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçlardan aranan, haklarında 1 yıl ila 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 32 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 17'si serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 15 kişi ise nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.