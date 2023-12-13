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Güncel
AA 13.12.2023 16:05

Kütahya’da öğrenciler Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesi'ni gezdi

Kütahya’da bir ortaokulun öğrencileri, kentteki arkeoloji ve çini müzelerini gezdi.

Kütahya’da öğrenciler Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesi'ni gezdi

Şehitler Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinde işledikleri konular kapsamında Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesi ile tarihi Ulu Cami’yi ziyaret etti.

Öğretmenlerinin rehberliğinde müzeleri gezen çocuklar, tarihi eser ve kalıntıları yerinde görme ve inceleme fırsatı buldu.

Okulun Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden Funda Zengin, öğrencilerin derste öğrendiği bilgileri pekiştirmek amacıyla müze ziyareti gerçekleştirdiklerin söyledi.

Gezinin yararlı geçtiğini belirten Zengin, "Kütahya’mız tarihi ve kültürel alanların çokça olduğu bir yer. Öğrencilerimizin derste öğrendikleri tarihi eser, tarihi nesne ve objeler gibi bilgileri yerinde görmelerini istedik. Öğrencilerimizin aynı zamanda yaşadıkları çevrede hangi uygarlıklar yaşamış, bunları öğrenmeleri için gezimizi yaptık." dedi.

Öğrenciler de derslerinde gördükleri tarihi eserleri yerinde gördükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

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