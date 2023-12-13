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Güncel
AA 13.12.2023 15:26

Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerindeki yol kontrol uygulamalarında araçlarda arama yapan jandarma, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara, 19 cep telefonu, 19 şarj cihazı ve 4 kol saati ele geçirdi. Konuya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrükler Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde bir tırın dorsesinde yaptıkları aramada 736 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, gümrük sahasında ise aracında 7 kilo 302 gram safran ele geçirilen İran uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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