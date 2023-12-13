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Güncel
DHA 13.12.2023 15:17

Sivas'ta ayı 50 kovanı parçalayıp, balları yedi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Cüneyt İşleyen (38), 50 kovanının ayı tarafından parçalanıp, balların yenildiğini söyledi.

Sivas'ta ayı 50 kovanı parçalayıp, balları yedi

İmranlı ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ardıçalan köyünde bal üretimi yapan Cüneyt İşleyin’in kovanlarının olduğu bögeye, iddiaya göre, gece saatlerinde ayı girdi.

Yaklaşık 300 kovanın bulunduğu bölgede ayı balları yiyerek 50 kovanı parçaladı. Sabah saatlerinde bölgeye giden Cüneyt İşleyen, kovanları parçalanmış ve peteklerdeki balları da yenmiş olarak buldu.

Gece saatlerinde kovanların ayı saldırısına uğradığını belirten İşleyen, "Küresel ısınma sebebiyle aralık ayı olmasına rağmen Sivas gibi yerde ayılar kış uykusuna yatmadı. Hayvanlar aç onlara da bir şey diyemiyoruz. Karınlarını doyurmaları gerekiyor" dedi. 

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