Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, ilçe çıkışındaki Hisarcık Kavşağında Sezer S'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Safiye Korkmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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