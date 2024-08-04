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Güncel
AA 04.08.2024 14:33

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 5 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 5 yaralı

Türkan Pınar'ın (54) kullandığı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolunun 10. kilometresinde ters yöne giren Ahmet Çeri (68) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Pınar ve Çeri ile aynı araçta bulunan Semra (60) ve Hilmi Anıl (69), Karani Yağum (95) itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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