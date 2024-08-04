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Güncel
TRT Haber 04.08.2024 14:36

Çocuk Evleri Futbol Takımı Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aydın Çocuk Evleri Futbol Takımı, 9-12 Ağustos tarihlerinde Polonya’da düzenlenecek 2024 Bakım Evinde Kalan Çocuklar Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Çocuk Evleri Futbol Takımı Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek
[Fotoğraf: Arşiv]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet korumasındaki çocukların sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesine öncelik vererek, çocukların ilgi ve yeteneklerine göre sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılımlarını destekliyor.

Bu kapsamda 2014 ve 2015 yıllarında Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Bakım Evinde Kalan Çocuklar Dünya Kupası’na katılan Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Futbol Takımı, çevre illerdeki çocuk evlerinde kalan çocuklardan oluşan yeni takımıyla bu ay düzenlenecek 2024 Dünya Kupası’nda da Türkiye’yi temsil edecek.

32 ülkenin katıldığı Dünya Kupasında 2014’te 13’üncü, 2015’te ise 6’ncı olan, sempatik, eğlenceli ve uyumlu davranışlarıyla “Dünyanın En Neşeli ve Eğlenceli Takımı” ödülünü de kazanan takım bu yılda futbol becerilerini sergileyecek.

Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda Polonya’ya gidecek olan çocuklar, daha önceki yıllarda olduğu gibi hem başarı elde etmeyi hem de Türkiye’nin kültürel zenginliklerini dünya çocuklarına en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyor.

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