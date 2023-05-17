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Güncel
İHA 17.05.2023 11:04

Kütahya'da engelli bireyler bir günlük temsili askerlik yaptı

Kütahya'da Engelliler Haftası sebebiyle, engelli bireylerin bir günlük temsili askerlik töreni gerçekleştirildi.

Kütahya'da engelli bireyler bir günlük temsili askerlik yaptı

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 44 engelli için düzenlenen yemin törenine duygusal anlara sahne oldu.

44 engelli bireylerin 'çakı gibi asker' olduğu törende, Hava Er Eğitim ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, yaptığı konuşma ile askerleri ve ailelerini tebrik etti. Törene, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve asker aileleri katıldı.

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