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Güncel
AA 13.07.2024 10:01

Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu

İl merkezinde yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak, bazı binaların ve iş yerlerinin zemin katlarında su baskınlarına yol açtı.

Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalarına neden oldu. Ertuğrul Gazi ve Azerbaycan alt geçitlerinde sel suları nedeniyle ulaşım bir süre sağlanamadı. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.

Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu

Trafik ekipleri, sel nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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Kütahya Sağanak Ulaşım Sel Azerbaycan Trafik
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