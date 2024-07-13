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Güncel
AA 13.07.2024 09:55

Kars'ta el sanatlarıyla rehabilite olan hastalar eserlerini sergiledi

Kars Harakani Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların yıl boyunca hazırladığı el işi çalışmaları sergilendi.

Kars'ta el sanatlarıyla rehabilite olan hastalar eserlerini sergiledi

Vali Ziya Polat, Kars Kalesi eteklerinde açılan sergiyi, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile ziyaret edip, İl Sağlık Müdürü Mücahit Aydın'dan bilgi aldı.

Hastanenin psikiyatri uzmanı Dr. İbrahim Yağcı, her yıl geleneksel olarak Toplum Ruh Sağlığı Merkezince hazırlanan serginin açılışını yaptıklarını söyledi.

Psikiyatri hastalarının rehabilitasyon sürecine destek verdiklerini ifade eden Yağcı, şöyle konuştu:

"İşleyişimiz diğer kurumlara göre biraz daha farklı. Hastalarla hem kendi yerimizde, bünyemizde işlevselliklerini artıracak birtakım etkinlikler yapıyoruz hem de evlerine giderek olanaklarını değerlendiriyoruz. Sosyal işlevselliklerini ve etkinliklerini artırmak için birtakım faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlerden biri de sergimiz. Bir yıl içinde Halk Eğitim Merkezinde el işi öğretmenimizle hastalarımızın yaptığı ürünleri sergiledik."

Yağcı, hastaları ilgilerine göre spor, müzik gibi alanlara yönlendirmeye çalıştıklarını da kaydetti.

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