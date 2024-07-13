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Güncel
AA 13.07.2024 09:52

Kilis'te inşaatı tamamlanan cami ibadete açıldı

Kilis'te bir hayırsever tarafından yaptırılan Abdülhamidhan Camisi ibadete açıldı.

Kilis'te inşaatı tamamlanan cami ibadete açıldı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Tahir Şahin, Kilis'e böyle bir eser kazandırmanın vatandaşlara büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Camiyi yaptıran hayırsever Ömer Beyaz ise böyle bir eserin yapımında öncü olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirtti.

İl Müftü Vekili Abdulhekim Öz tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesimi ile caminin açılışı gerçekleştirildi.

Kılınan Cuma namazının ardından, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

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