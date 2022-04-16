Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
İsmail Doğan idaresindeki 31 HY 910 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Gediz kara yolu Eskigediz beldesi yakınında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Doğan ile araçtaki Emine Doğan, Mert, Filiz, Beren Zümra, Tufenur ve Enes Tomata sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:02
- 17:00
- 17:01
- 16:40
- 16:46
Sıradaki Haber
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerle iftar yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz