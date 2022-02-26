Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, bir otomobilde tarihi olduğu değerlendirilen 200 gümüş sikke ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Altıntaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Ş. ve A.Ç'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Zanlıların bulunduğu aracı ilçe yakınlarında durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 200 gümüş sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kütahya Tarihi Eser Kaçakçılık Hırsızlık Polis
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