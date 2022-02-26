Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, itfaiye sevdalısı minikleri ağırladı. İtfaiye personeli, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek itfaiyenin önemi ve görevlerini çocuklara anlattı.

Altınova Özel Altınadımlar Anaokulu Öğrencileri, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen itfaiye personeli, itfaiyenin nasıl çalıştığını ve toplumsal olaylara nasıl müdahale ettiğini çocuklara anlattı. Altınova Özel Altınadımlar Anaokulu Öğrencileri, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’ni ziyaret ederek itfaiyeci ağabeyleriyle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Minik itfaiyeciler; itfaiyecilik, yangın ve doğal afetler konusunda yeni bilgiler öğrendi. Uygulamalı eğitimler renkli görüntülere sahne olurken minik öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi.

İtfaiye üniforması giyerek renkli görüntüler de oluşturan çocuklar, itfaiyenin çalışmaları hakkında bilgiler de edindi.

Çocuklarla tek tek ilgilenen itfaiye personeli, miniklerin sorularını da cevapsız bırakmadı.