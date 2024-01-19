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Güncel
AA 19.01.2024 09:39

Kütahya'da bir kişi dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Kütahya'da telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıya 70 bin lira göndermek üzere olan 66 yaşındaki adam, polis tarafından son anda engellendi.

Kütahya'da bir kişi dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Zafertepe Mahallesi'nde ikamet eden Halil Tanrıkulu'yu telefonla arayan ve kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcılar, banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve şüphelilerin yakalanması için para vermesi gerektiğini söyledi.

Dolandırıcılara inanan Tanrıkulu, verilen hesap numarasına 70 bin lira yatırmak için Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesine gitti.

Tanrıkulu'nun yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bankaya giderek Tanrıkulu'nun dolandırılmasını son anda engelledi.

Sivil polis ekibi, gerçek polis olduklarını Tanrıkulu'na güçlükle inandırdı.

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