Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da 180 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya’da bir araçta 180 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Kütahya’da bir araçta 180 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmalarda durdurulan C.C. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada, faturası ibraz edilemeyen 180 şişe alkollü içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Kütahya Kaçak İçki Sahte İçki
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