Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Demirci ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesi Gökkaya mevkiinde 2 şahsın kaçak kazı yapacağı istihbaratını alan jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında R.K. (45) ve A.K. (45) isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.
Yakalanan şahıslarla birlikte kazıda kullanılan 3 adet manila demiri, 2 adet murç, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, 1 adet kazma, 1 adet kriko, 1 adet kerpeten ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Kaçak Kazı Manisa
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