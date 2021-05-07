İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Gediz, ilkbahar renklerine büründü. İlçe merkezine 25 kilometre uzakta bulunan, Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan Murat Dağı'nda da güzel görüntüler ortaya çıktı.

İlkbahar ve yazda yeşilin her tonunu barındıran bitki örtüsüyle ziyaretçilerini karşılayan Murat Dağı, yürüyüş parkurları, endemik bitki türleri, şelaleleri ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Öte yandan, zirveye yakın yükseklikte kayak pisti, 1500 metre rakımda ise 41 derece sıcaklığa sahip termal kaynakların yer aldığı bölge, her mevsim yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.