Kütahya merkezli suç örgütü soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "örgütlü suçlar ve nitelikli yağma" suçlarının önlenmesi kapsamında Kütahya ve İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. ve E.D.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler H.B. ve K.A. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Asayiş, istihbarat ve siber suçlar şubelerinin de destek sağladığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Zanlıların, 23 Ekim'de Galericiler Sitesi'nde bir esnafa yapılan silahlı saldırı olayıyla da bağlantılı oldukları iddia edildi.

Ekiplerce, 24 Kasım'da Kütahya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirilmişti. 27 Kasım'da adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.