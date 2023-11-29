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Güncel
AA 29.11.2023 14:14

Diyarbakır'da zabıta ekipleri marketlerde gıda denetimi yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde temel gıda ve ihtiyaç ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da zabıta ekipleri marketlerde gıda denetimi yaptı
[TRT Haber (arşiv)]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı market, şarküteri, petrol ofisi, kırtasiye, fırın gibi ihtiyaç ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik, son kullanım tarihleri, hijyen ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 10 bin ürüne el konularak imha edildi.

Son tüketim tarihi geçen ürün bulunduran 211 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Zabıta Daire Başkanlığı, ayrıca vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmaları durumunda konuyla ilgili şikayetlerini ALO 153 ihbar hattını arayarak şikayet edebileceklerini söyledi.

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