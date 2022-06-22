Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ile Ankara, Batman, Antalya, İzmir, Kayseri ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında görevde olan devlet memurlarının da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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