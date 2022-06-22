İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ile Ankara, Batman, Antalya, İzmir, Kayseri ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında görevde olan devlet memurlarının da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.