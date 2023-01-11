Kütahya il Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Gediz İlçesinde eğitim öğretim faaliyetleri ve yatırımları incelemek adına ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyaret çerçevesinde İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve şube müdürlerinin katılımıyla ilk olarak Sazköy Köy Yaşam Merkezini ziyaret edildi. Burada öğrenci ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan dikiş kursunda incelemelerde bulundu. Daha sonra Kaymakam Hakan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve protokol heyeti Altınkent Ortaokulu bünyesinde oluşturulan Maker Atölyesinin açılışını gerçekleştirdiler.



Ziyaret akabinde Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca tarafından protokol heyetine Aşık Veysel Motifli Saat hediye edildi.