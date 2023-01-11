Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 kişinin silahla yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde 6 Ocak'ta B.D. ile M.E'ye silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen zanlıların kimliğini belirledi.
Adresleri tespit edilen T.A. ve B.B. operasyonla gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli
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