Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

"Evlatlarımızı vereceksiniz"

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

"Bu çocuğun dağa götürülmesinin sorumlusu HDP'dir"

Baba Halit Altun, gazetecilere, 8 yıl önce HDP'nin çocuğunu götürdüğünü söyledi.

Çocuğunu HDP'den istediğini aktaran Altun, "Bu çocuğun dağa götürülmesinin sorumlusu HDP'dir. Çocuklarımıza kavuşuncaya kadar buradan ayrılmayacağız. Davamızın peşindeyiz. Çocuklarımızı getirin bizlere teslim edin, başka bir şey istemiyoruz. Yeter bu acıyı bizlere çektirdiniz. Allah da bu acıyı sizlere çektirsin. 8 yıldır bu davamızın peşindeyiz. Sizin davanız boştur. Doğru yola dönün, çocuklarımızı bize teslim edin, ne yapıyorsanız yapın." diye konuştu.

"Evlat hasretine dayanamıyoruz"

Anne Ayten Koçhan da yaklaşık 2 yıldır HDP önünde eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Evladına kavuşsa bile eylemine devam edeceğini dile getiren Koçhan, "Yavrum, gelin teslim olun. Yeter evlat hasretiyle yaşadık. Gece başımızı yastığa koyamıyoruz, artık dayanamıyoruz. PKK ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz, başka bir isteğimiz yok. Versinler evlatlarımızı. Onların evladı bir gece eve gelmese durabilirler mi? 7 yıldır evlat hasreti ile yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.