İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığın engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, 2 evde yaptıkları aramada, 1 ruhsatsız silah, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 102 fişek, 75 şişe sahte alkol, 7,5 litre dökme alkol ve 1 içki aroması ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.