Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, geçen yıl 77 hırsızlık, 64 düzensiz göçmen, 11 dolandırıcılık, 6 kasten öldürme, 30 resmi belgede sahtecilik olmak üzere 214 olayı aydınlattı.

Bu olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 232 şüpheliden 154'ü tutuklandı, 78'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.