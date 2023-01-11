Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, Naci Topçuoğlu Caddesi'nde aynı yönde seyreden Ö.B.Y. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç, refüjü aşarak karşı yönde B.N'nin kullandığı hafif ticari araç ile D.K'nin kullandığı cipe çarptı.

Kazada yaralanan 4 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kazanın etkisiyle iki aracın karşı yöne geçmesi ve diğer araçlara çarpması yer aldı