Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Karabük'te bulunan bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Cumayanı Sanayi Sitesi'nde bulunan ve araç tamirhanesi olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden iş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
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