Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
[arşiv haber, AA]
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Azdavay ilçesinde düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan C.P, S.Ş, S.D, Y.Ş. ve N.P, suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı Kastamonu
Son Haberler
- 18:38
- 18:22
- 18:13
- 18:13
- 18:08
Sıradaki Haber
Kocaeli'de silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz