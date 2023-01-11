Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Boyabat ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 232 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.