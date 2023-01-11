Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Boyabat ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 232 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu
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