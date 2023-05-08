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Güncel
İHA 08.05.2023 12:06

Kuruyan Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi normale döndü

Gümüşhane’de kurak geçen kış mevsimi nedeniyle kuruyan Torul Baraj Gölü karların erimesi ve son zamanlardaki yağışlarla birlikte normale döndü.

Kuruyan Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi normale döndü
[Fotograf: İHA]

Vauk Dağından doğup Karadeniz'e dökülen ve geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit çayı üzerinde enerji üretimi için yapılan Torul Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) gölünün su seviyesi yağışsız geçen sonbahar ve kış mevsimi nedeniyle düştü.

Toprakların çatladığı ve sular altında kalan yapılar ile tarihi Torul Köprüsünün gün yüzüne çıktığı baraj gölü havzasında meydana gelen kuraklık çevre sakinlerinin de endişelenmesine sebep olmuştu.

Son dönemdeki yoğun yağışların etkisi ile Torul Baraj gölü normal seviyesine döndü

Son yılların en yağışsız kış mevsimini geçiren Gümüşhane'de elektrik enerjisi üretimi amacıyla yapılan Torul Barajı gölü havzasında yaklaşık 55 metre çekilen su seviyesi ilkbahar mevsimiyle birlikte yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve son dönemdeki yoğun yağışların etkisini göstermesiyle normal seviyesine döndü.

“Kış mevsiminde buralar çöl halindeydi, dikenler ortaya çıkmıştı”

Son yağışlarla birlikte baraj doluluğunun normale döndüğünü söyleyen Mehmet Atasu, “Kış mevsiminde buralar çöl halindeydi, dikenler ortaya çıkmıştı. Son yağışlarla birlikte buralar kapandı. Havalar ısınmaya başlayıp yüksekteki karlar eriyince baraj doldu” dedi.

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