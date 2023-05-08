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Güncel
AA 08.05.2023 11:53

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Etimesgut ilçesinde B.Ç'nin, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği, bu amaçla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli B.Ç. yakalandı.

Şüphelinin üzerinde, Roma ve Osmanlı dönemine ait 28 sikke, eski dönemlere ait 5 yüzük ve 4 obje ele geçirildi.

Tarihi eserlere, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

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Ankara Tarihi Eser Kaçakçılık
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