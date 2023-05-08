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Güncel
AA 08.05.2023 11:40

İran'da 2 kişi idam edildi

İran'da dini değerlere hakaret ettikleri gerekçesiyle 2 kişi idam edildi.

İran'da 2 kişi idam edildi
[Fotograf: Reuters]

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sadrullah Fazıli Zari ve Yusuf Mihrdad hakkında verilen idam cezaları ve infazına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Zari ve Mihrdad'ın, Hazreti Muhammed'e ve kutsal değerlere hakaret ettikleri, bu konuda onlarca sosyal medya hesabı üzerinden faaliyet yürüttükleri bilgisi verildi.

Ayrıca Zari'nin Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdiğine dair görüntüleri de sosyal medyadan paylaştığı açıklandı.

Söz konusu 2 kişi hakkında verilen idam cezaları bu sabah infaz edildi.

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