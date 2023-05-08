Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Çaycuma-Bartın karayolunda meydana geldi.

Çaycuma istikametinden Bartın istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz bilinmeyen araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan araca arkadan çarptı, sonra takla atarak şarampole savruldu.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Şarampole savrulan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.