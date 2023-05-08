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Güncel
AA 08.05.2023 11:08

DHKP-C'nin siber yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı

Terör örgütü DHKP-C'nin siber yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 42 kişiden 33'ü yakalandı.

DHKP-C'nin siber yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü DHKP-C'nin siber yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü SİBER Daire Başkanlığınca çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucu "RedHack" (Red Hackers Association R.H.A.) ve "Kızıl Hackerlar" isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, örgüt mensuplarınca sahte nick/hesap kullanılarak yetkisiz erişim eylemlerini Zone-H (zone-h.org) adlı internet sitesinde yayınladıkları ve 10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu internet sitelerinden 450'sinin, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğu belirlendi.

Grupların, "kamu kurum ve kuruluşlarına ait internet sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirmek suretiyle devlet güvenliğine ilişkin bilgileri ele geçirmek veya kısmen zarara uğratmak amacıyla çalıştıkları" belirtildi.

Şüphelilerin, "kanunun suç saydığı fiilleri işleme kastıyla suç örgütü kurdukları, örgütün yapısı, sahip olduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olduğu, örgüt mensuplarının, hiyerarşik yapıya uygun olarak emir komuta zinciri içerisinde hareket ettikleri, eylemlerinin süreklilik arz ettiği" tespitleri yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 33'ü Ankara merkezli 19 ildeki operasyonlarda gözaltına alındı.

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DHKPC/C Siber Suçlar Terörle Mücadele
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