Malatya'da depremzede esnafın yaraları desteklerle sarılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansının Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Yoğunlu, kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine konteyner ve çadır kentlerde ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlamak adına organizasyona katıldıklarını, gönüllüler, iş insanları ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki ajansların tedarik ettiği malzemeleri vatandaşlara ve kurumlara ilettiklerini ifade etti.

"165 milyonluk (lira) deprem sonrası kaynağı ilimizde kullanıyoruz"

Yoğunlu, şunları söyledi:

"Yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı önemli oranda ticarethane bulunuyor. Burada hızlı şekilde geçici iş yerleri kurup çarşılar oluşturmak ve konaklama alanları oluşturmak adına önemli projeler yürütüyoruz. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz bizlere önemli kaynak sağlıyor. Cazibe merkezi ve sosyal gelişmeyi destekleme programları kapsamında şu anda onaylanan 165 milyonluk (lira) deprem sonrası kaynağı ilimizde kullanıyoruz."

"Ticarethane sorununun giderilmesi için tüm kurumların seferber"

Genel Müdürlüğün depremin gerçekleştiği illerde önemli projeler yürüttüğüne işaret eden Yoğunlu, Malatya'da önemli ölçüde ihtiyaç duyulan ticarethane sorununun giderilmesi için tüm kurumların seferber olduğunu söyledi.

Kentte Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Ajansın kaynak sağladığı projelerle geçici iş yerlerinin kurulduğunu ifade eden Yoğunlu şöyle konuştu:

"Battalgazi ilçesindeki alanın üstyapısını Ankara Esnaf Odaları Birliği yapıyor. Hafif çelikten yapıldığı için bitince 25 metrekareden oluşan 150 geçici prefabrik dükkan inşallah uzun yıllar esnafa hizmet verecek. Biz de Ajans olarak buranın altyapısını yapıyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemizle Millet Bahçesi'nin otoparkını hızlı şekilde bölerek, özelikle şehir merkezinde hazır giyimle uğraşan ve atölyeleri yıkılan esnafa üretim atölyesi oluşturduk. Esnaf işe başladı, hemen hemen 300 kişi çalışacak"

Yoğunlu, merkezdeki kuyumcu esnafı için Cumhuriyet Meydanı'nın altında bulunan otoparkı iş yerlerine dönüştürdüklerini dile getirdi.

"Kentin sosyal ve ekonomik alanda ihya edilmesi için çalışıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sanayinin kalkınması için verdiği destekten dolayı teşekkür eden Yoğunlu, "Organize sanayi bölgesindeki küçük sanayi sitesinde, yıkık, ağır ve orta hasarlı, acil yıkılacak dükkanlar var. Bunlara hızlı iş yeri ve atölye imkanı sağlayacak 60 tane 250 metrekareden oluşan yeni üretim alanları oluşturuyoruz. Burası 4-5 ayda bitince yaklaşık 750 kişi çalışacak" dedi.

"Çok şükür esnaf toparlanıyor"

Esnaf İsmail Özsüzer de depremlerde tekstil atölyesinin yanı sıra evinin de yıkıldığını belirterek, "Belediyemiz sağ olsun burayı tahsis etti. Fırat Kalkınma Ajansı da altyapı desteğinde bulundu. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Allah'ın izniyle bundan sonra daha güzel günler bizi bekler. Allah bir daha böyle afeti kimseye göstermesin. Allah devletimize zeval vermesin, el birliğiyle yaraları sarmaya çalışıyor. Çok şükür esnaf toparlanıyor." dedi