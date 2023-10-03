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Güncel
İHA 03.10.2023 14:05

Kurumlar arası masa tenisi turnuvasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu

Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle düzenlenen Kamu Sporları Masa Tenisi Turnuvası, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün şampiyonluğuyla sonuçlandı.

Kurumlar arası masa tenisi turnuvasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu

Final müsabakası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi arasında gerçekleşti.

Turnuva, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Kamu Sporları Masa Tenisi Turnuvasının sonucunda, birinci İl Milli Eğitim Müdürlüğü A Takımı, ikinci Bayburt Üniversitesi, üçüncü İl Milli Eğitim Müdürlüğü B Takımı oldu. Final mücadelesinin ardından düzenlenen kupa merasiminde takımlara kupaları takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, turnuvanın ardından şampiyon olan takımı makamında ağırladı. Güney, öğretmenlerin turnuva boyunca göstermiş oldukları performansı ve her alandaki özverilerini tebrik ederek, Ordu’da yapılacak bölge maçlarında kendilerine başarılar diledi.

Turnuvada şampiyon olan öğretmenler, bu tür organizasyonların hem kurum içi hem de kurumlar arasındaki sosyalleşmeyi ve işbirliğini teşvik ettiğini belirterek, kazandıkları Cumhuriyet kupasını eğitim camiasına hediye ettiklerini açıkladılar.

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